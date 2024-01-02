6234 مستفيداً من «النقل العام المراعي للسن» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن عدد المستفيدين من مبادرة النقل العام المراعي للسن لفئتي طريحي الفراش وأصحاب الهمم، بلغ نحو 6234 مستفيداً خلال 2023، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، ومنطقة الشارقة الطبية.

وقال العقيد محمد عبد الله علاي مدير الإدارة إن الهدف من المبادرة التي انطلقت عام 2017، نقل طريحي الفراش من كبار المواطنين، وأصحاب الهمم من المنازل إلى المستشفيات وبالعكس، بالإضافة إلى نقلهم إلى الدوائر والمؤسسات الخدمية المختلفة التي يتحتم عليهم زيارتها، وتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق مع توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والإمارة المراعية للسن، بتقديم أفضل الخدمات لكافة فئات مجتمع إمارة الشارقة.

وأشار إلى إمكانية تواصل الراغبين في الحصول على الخدمة من خلال الاتصال على الرقم 065584444، مؤكداً حرص شرطة الشارقة الدائم على الارتقاء بمستوى خدماتها، بما يعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

يذكر أن وحدة الإسعاف الطبي بشرطة الشارقة، اعتمدت كأول منشأة طبية شرطية على مستوى الدولة مراعية للسن، وذلك بعد استيفاء جميع المعايير والمتطلبات الصادرة من إدارة التراخيص، والاعتماد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز