شرطة دبي تحصد «ذهبية» الألعاب الرقمية في برشلونة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت القيادة العامة بشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، بالجائزة الذهبية من قبل الجمعية الدولية للعلاقات العامة (IPRA)، أثناء فعاليات حفل الجائزة الذي أقيم في برشلونة بأسبانيا.

وحصدت شرطة دبي هذه الجائزة عن مبادرة الألعاب الرقمية من مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، حيث تُمنح الجائزة تقديراً للمبادرات التي تساهم في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

وذكر العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن مسؤولية شرطة دبي المجتمعية تجاه الناشئة في المجتمع الإماراتي تقتضي الاهتمام بهم وتوعيتهم بشتى السبل، وذلك من خلال تسخير أحدث تقنيات ألعاب الفيديو المتطورة في تطوير ألعاب الكترونية توعوية لأجل نشر الرسائل التوعوية وتعزيز الهوية الوطنية وغرس الولاء والانتماء لدولة الإمارات، ومن المهم التأكيد على أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي وذلك في مركز التكنولوجيا الافتراضية، كما تمكنت شرطة دبي إلى جانب ذلك من بناء وتطوير المورد البشري والذي اكتسب خبرة ممتازة في تطوير برامج المحاكاة والألعاب الالكترونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز