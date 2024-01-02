تكريم الجهات المشاركة في مهرجان الضواحي

المصدر: الشارقة- البيان

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كرمت دائرة شؤون الضواحي في الشارقة الجهات الراعية والمشاركة في مهرجان «ضواحي 12»، و أعضاء اللجنة المنظمة والفرق التطوعية، تقديرا للنجاح الذي حققه على مدى 3 اسابيع.

وقال الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة إن الحدث جسد خلال ايام انعقاده روح التعاون والتفاني في المجتمع، مثلما عزز التواصل والترابط الأسري.

وقدم الشيخ ماجد القاسمي شكره لكل من أسهم في إنجاح المهرجان، من الرعاة والشركاء وأعضاء فرق العمل.

وشمل المهرجان العديد من البرامج والأنشطة التي نالت إعجاب الحضور وأسرهم، وحققت تفاعلًا إيجابيًا، وساهمت في تعزيز التواصل المجتمعي والترابط الأسري.

وقدمت فعاليات وانشطة المهرجان فرصاً للتواصل وتجربة نوعية للتلاقي والتزاور وقضاء أمتع الأوقات.

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