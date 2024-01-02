تمديد التسجيل بجائزة الشارقة للعمل التطوعي إلى 15 يناير

المصدر: الشارقة – البيان

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اعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، عن تمديد فترة التقديم لدورتها الـ(21)، حتى 15 يناير الجاري، كآخر موعد لتقديم الطلبات والتسجيل، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

وقالت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة: يأتي القرار استجابة لطلبات الراغبين في المشاركة من مختلف الفئات، وتأكيداً على حرص الجائزة على استقطاب المزيد من المشاركات المتميزة، كما يهدف التمديد إلى منح المشاركين الوقت الكافي لإعداد ملفاتهم بشكل تنافسي وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة.

ودعت فاطمة موسى، جميع الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في الفترة الحالية، مشددةً على أهمية إتمام عملية التسجيل قبل إغلاق باب الترشح والتسجيل، ومن ثم سيتم رفع الملفات المشاركة وفرزها، تمهيداً لتحويلها إلى لجنة التحكيم المتخصصة التي تضم خبراء متميزين في مجالاتهم.

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