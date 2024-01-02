«اقتصاديو العصر الرقمي» يرفعون أسهم «التواصل » في «قمة المليار»

المصدر: دبي - عصام الدين عوض

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تستضيف «قمة المليار متابع 2024» يومي 10 و11 يناير الجاري نخبة من اقتصاديي العصر الرقمي، الذين سترفع مشاركتهم في الحدث مؤشرات أسهم «التواصل الاجتماعي»، من خلال عناوين، أسهم أصحابها في رفع الوعي بتوجهات اقتصاد المنطقة العربية والعالم، وقادتهم ليكونوا على قائمة أشهر المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي في عالم الاقتصاد، وإدارة الأعمال؛ منهم صناع محتوى 3 قنوات وهم: أشرف إبراهيم، أحمد المرزوقي، صلاح أبو المجد، الذين أصبحوا مرجعيات لأكثر من 7 ملايين و825 ألف متابع في الشؤون الاقتصادية، والتمويل والمضاربة بالأسهم والتطوير المهني.

ويجمع أشرف إبراهيم بين المهارة الأكاديمية والشهرة المجتمعية، إذ يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وهو مقدم البرنامج الشهير «المخبر الاقتصادي»، على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يهدف إلى توعية الأفراد في المجتمعات بالموضوعات الاقتصادية المهمة والمعاصرة، ويتابعه 3 ملايين و847 ألف مشترك، حيث بدأ رحلته الاقتصادية منذ وقت مبكر، فعمل في العديد من الأعمال والحرف البسيطة، مثل بيع القصب، واستفاد من تجاربه في دراسة الاقتصاد، ليتناول في برنامجه موضوعات متنوعة وشائقة، مثل الاستثمار والعملات الرقمية، والشركات الناشئة، وحتى الموضوعات الدسمة كاقتصادات الدول وتحليل موازين القوى الاقتصادية وغيرها، ويقدم نصائح وتحليلات علمية وعملية للمشاهدين، كما يتميز بأسلوبه البسيط والواضح والجذاب، الذي يجعل الاقتصاد ممتعاً ومفيداً للجميع.

تسارع

ومع تسارع وتشابك الأحداث المالية العالمية يبرز أحمد المرزوقي كونه صانع محتوى اقتصادي، يضيء من خلال محتواه في قناة «اقتصادات مع أحمد»، على عالم الأسهم والعقارات والمسائل الاقتصادية، بأسلوب مبسط سهل، يرافق من خلاله 239 ألف متابع، ليعرفهم على الثروات الحقيقية في العصر الحديث، والطرق الصحيحة والمهنية في اقتحام عالم الأسواق والتداول بالأسهم المليء بالمخاطر، ويعزز قراراتهم بالأدلة والأرقام، كما يقدّم ورش عمل وفيديوهات تعليمية، تعلم المتداولين الجدد كيفية التعامل مع أسواق الأسهم، محولاً المعقد إلى بسيط، والمجهول إلى مألوف.

نجاح

وهناك صلاح أبو المجد، الذي لم يكن نجاحه وليد البارحة، ولم يصبح رجل أعمال ناجحاً بين ليلة وضحاها لكن بروحه التفاؤلية انتهى به المطاف إلى أشهر محاضر على «السوشيال ميديا»، كما أن نظرته الواقعية نحو الحياة ومجال الأعمال وخبراته الشخصية والعملية جعلته من أكثر المؤثرين في فئة الشباب، ورواد الأعمال في العالم العربي، كما أنه يعمل مدرباً تنفيذياً ومتحدثاً تحفيزياً، منذ أكثر من 10 سنوات، حيث ينقل خبرته ومعرفته لآلاف المشاركين من مختلف الفئات والمجالات، ظهرت بصماته وتأثيراته الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 3.7 ملايين.

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