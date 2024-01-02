أبرز نجوم المحتوى الرياضي يستعرضون إنجازاتهم عبر «قمة المليار متابع»

المصدر: دبي ـ البيان

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مع الاستعداد لانطلاق «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية، التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد» يومي 10 و11 يناير الجاري، تحتضن دبي واحداً من أكبر التجمعات الاستثنائية لنخبة من أبرز نجوم المحتوى الرياضي العالميين، حيث تشكل القمة ملعبهم لتبادل الأفكار، واستعراض إنجازات تتخطى الكرة فيها حدود الملاعب، لتصل إلى قلوب الملايين حول العالم.

وتشارك في القمة نخبة من صناع المحتوى الرياضي في جلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات والفرص في هذا المجال المتنامي والأكثر شعبية، ومن الضيوف البارزين في القمة، أربعة أسماء مؤثرة في عالم الرياضة الرقمية، تجاوز عدد متابعيهم عتبة الـ32 مليوناً، وهم: عبدالله النعيمي، مساعد الفوزان، شون غارنييه، وعمرو نصوحي.

تحليلات معمقة

يتميز صانع المحتوى البحريني عبدالله النعيمي بجمعه بين حبه لكرة القدم وشغفه بالتواصل مع جمهوره؛ حيث حقق متابعين تجاوزوا حاجز الـ7 ملايين، وهو من الأصوات العربية الرائدة في مجال التعليق على أحداث كرة القدم، مقدماً تحليلات رياضية تجمع بين العمق والإمتاع. ولم يقتصر نجاح النعيمي على مجال كرة القدم فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل محتوى متنوعاً يضم تحديات، قصصاً، وتوثيقاً لرحلاته، إضافة إلى لمحات من حياته الشخصية. ويُعرف ببرنامجه «وجبة مع مشهور»، الذي يستضيف فيه مشاهير اليوتيوب العرب، ويطرح عليهم أسئلة متنوعة في جو من الألفة والمرح.

من قلب الملعب إلى قلب منصات التواصل الاجتماعي.. مساعد الفوزان، والمعروف جماهيرياً بلقب M12 ALFOUZAN، هو لاعب كرة قدم كويتي محترف أعلن اعتزاله حديثاً، وحقق خلال مسيرته الكروية العديد من الإنجازات في مختلف أندية كرة القدم الكويتية، وحصد عدداً كبيراً من الإنجازات الرياضية. يقدم الفوزان، الذي يتابعه أكثر من 3.8 ملايين شخص، برنامج «تحدي الثلاثين» عبر قناته على «يوتيوب»، والذي يستضيف فيه مشاهير عالم الساحرة المستديرة.

فن مذهل

في عالم كرة القدم، حيث الشغف يلتقي بالمهارة، يتألق شون غارنييه كأحد أبرز لاعبي الـ«فري ستايل» الذين أحدثوا ثورة في هذا الفن الرياضي، بمتابعين يصل عددهم إلى 13.3 مليوناً، ويُعد غارنييه نموذجاً للتميز والإبداع في عالم كرة القدم الحرة؛ إذ يجمع بين الأداء الرياضي العالي والفن البصري المذهل.

بدأ غارنييه مسيرته لاعباً تقليدياً لكرة القدم، لكنه سرعان ما وجد شغفه الحقيقي في كرة قدم الشوارع، حيث يستعرض مهاراته الاستثنائية التي جذبت إليه ملايين المتابعين.

الرياضة حياة

سطر عمرو نصوحي قصة نجاح ملهمة بمتابعين يصل عددهم إلى 8 ملايين شخص، وقد بدأت رحلته بمقالات عن كرة القدم وخططها، لينتقل بعدها إلى إنشاء قناته «صباحو كورة» في عام 2012، متخصصاً في مجال الرياضة، وخصوصاً كرة القدم.

وأصبحت القناة منبراً لبرامج متنوعة، أبرزها «صباحو تحدي» الذي يعرض معلومات عن كرة القدم بأسلوب تفاعلي ومشوق، ويعرف نصوحي بدعوته لأعلام الرياضة والفن لمشاركة قصصهم وتجاربهم الرياضية، مؤكداً بذلك أن الرياضة ليست مجرد لعب، بل هي نمط حياة وملتقى للجميع.

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