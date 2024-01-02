صدور العدد 600 من مجلة «الجندي»

المصدر: أبوظبي- وام

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 600 للشهر الحالي.

وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل قضايا وموضوعات حيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بالوزارة والقوات المسلحة.

وجاءت كلمة «الجندي» تحت عنوان «يوم وحدة القوات الجوية»، حيث جاء فيها:» إن الاحتفال بذكرى توحيد القوات الجوية والدفاع الجوي «يوم الوحدة»، الذي يصادف السادس من يناير من كل عام، يمثل احتفاءً بالمسيرة الطويلة الحافلة بالإنجازات للقوات الجوية والدفاع الجوي في الدولة ، وكذلك بإنجازات القوات المسلحة التي اضطلعت منذ تأسيس الدولة بدور بارز في حماية مقدراتها، والدفاع عن ترابها الغالي في مواجهة كل الأخطار والتهديدات».

وأكدت المجلة أن القوات الجوية الإماراتية أصبحت تتمتع بأقصى درجات اليقظة والقدرة والجاهزية للذود عن حياض الوطن وصون أمنه ورخائه واستقراره، وباتت قوة ضاربة ذات استراتيجية قادرة على الردع والدفاع عن تراب الوطن وسيادته، بل باتت تشارك بفاعلية كبيرة في مهمات إقليمية ودولية لديها القدرة على مواجهة التحديات كافة.

ورصد العدد الجديد، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، فيما وجاء ملف المجلة تحت عنوان «فلسفة القوات الجوية الحديثة».

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

جدير بالذكر أن مجلة الجندي تأسست عام 1973، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه.

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