مهرجان الشيخ زايد يحطم 4 أرقام قياسية جديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

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حطم مهرجان الشيخ زايد 2023 ــــــ 2024، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، من خلال أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية، وعروض الدرون التي استمرت لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، واستقبال العام الجديد 2024، وسط أجواء حضارية ثقافية ترفيهية عالمية.

وأشعلت عروض الألعاب النارية الكبرى، التي استمرت لمدة 40 دقيقة متواصلة، وسجلت 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، من حيث الكمية والوقت والشكل، منحت زوار المهرجان تجربة حماسية واستثنائية، مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2024، كما قدمت أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة، لوحات فنية وعروضاً مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، وشهدت تحطيم رقم قياسي جديد أيضاً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لأكبر شعار جوي تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون.

وخطف عرض الليزر، والذي استخدم لأول مرة في المنطقة، أنظار زوار المهرجان بالألوان الزاهية المميزة على إيقاعات مسائية هادئة، لتشعرهم بالسعادة الغامرة لاستقبال الدقائق الأولى من العام الجديد 2024، بالإضافة إلى العروض المميزة لنافورة الإمارات، والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية الرائعة، والتي ألهمت الزوار من كافة الفئات العمرية، الذين حرصوا على الاحتفال بالعام الجديد في ساحات وأرجاء المهرجان.

واكتظت ساحات وأقسام المهرجان بالزوار، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي قدمتها القرية التراثية الواقعة في قلب ساحة المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، منها الرزفة والعيالة، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية الخاصة التي قدمتها الجهات المشاركة. والتف الآلاف من الزوار حول نافورة الإمارات للاستمتاع بالعروض المميزة التي قدمتها، منها عروض (السباركلنج والكونفيتي)، والفرقة الأمريكية الأصلية، والفرقة المكسيكية، والفرقة الأوكرانية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وشهدت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان، إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء العالم، لمشاهدة العروض الكرنفالية الترفيهية، والاستعراضات الفنية والترفيهية التي قدمتها للاحتفال بالعام الجديد.

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