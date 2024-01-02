أطول سلسلة ألعاب نارية عائمة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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سجلت رأس الخيمة خلال احتفالات العام الجديد 2024، رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تضمنت الفعاليات تقديم عرض مذهل للألعاب النارية والطائرات بدون طيار استمر لمدة ثماني دقائق، وأضاء هذا العرض الرائع سماء رأس الخيمة على امتداد 4.5 كيلومترات من واجهتها البحرية.

وأضافت رأس الخيمة إنجازاً جديداً بتسجيلها رقمين قياسيين جديدين عن فئتي «أطول سلسلة من الألعاب النارية العائمة على طول 5.8 كيلومترات» و«أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار على طول 2 كيلومتر».

وكانت الإمارة قد سجلت العديد من الأرقام القياسية خلال الأعوام الماضية في موسوعة غينيس لعروضها الأسطورية للألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن عرض الألعاب النارية على الواجهة البحرية تضمن تقنيات غير مسبوقة لتشكيل لوحات بصرية رائعة رسمتها 1050 طائرة من دون طيار باستخدام مصابيح «إل أيه دي»، وألعاباً نارية عائمة، بالإضافة إلى طائرات بيرو التي نفذت عروضاً بهلوانية مستوحاة من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة بما فيها البحر والصحراء والجبال، وتتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

وأضاف فيليبس: اجتمع آلاف الزوار والمقيمين في ليلة احتفالية تكللت بتسجيل رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومع بداية العام الجديد، يسرني القول إن عام 2023 كان استثنائياً بالنسبة لقطاع السياحة في رأس الخيمة، حيث حققت الإمارة العديد من الإنجازات، وشهدت أعلى معدل سنوي لأعداد الزوار على الإطلاق، ويدعم ذلك مساعيها في استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن احتفالات العام الجديد جمعت كافة أفراد المجتمع معاً، واستقطبت أكثر من 40.000 متفرج مع حجز الفنادق في جميع أنحاء الإمارة بالكامل، مما يجعلها العرض الأكثر تفضيلاً للزوار حتى الآن، وتضمن الحدث مواقع مشاهدة مختلفة مفتوحة للجمهور مع الأنشطة العائلية، وشاحنات الطعام والعروض الترفيهية الحية، بينما استمتع آخرون، ممن قاموا بشراء تذاكر لحضور مهرجان «ساوند فاست»، بالعروض الحية.

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