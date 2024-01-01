مستشفيات دبي والشارقة تستقبل مواليد العام 2024

المصدر: دبي- الشارقة

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استقبلت المستشفيات في دبي عدداً من المواليد الجدد خلال الساعات الأولى من أيام العام الجديد في أجواء من الفرحة ووسط استبشار من الأهل بغد أفضل في ظل قيادة دولة الإمارات الرشيدة.

وأبصرت المولودة مريم من الأردن النور في مستشفى " إن ام سي" على يد الطبيب عادل نجار، أخصائي الغدد الصماء والدكتورة منى عزمي، أخصائية أمراض النساء والتوليد في الساعة 1:50 صباحاً ، فيما أكد الوالدان سعادتهما بطفلهما الخامس في العام 2024.

واستقبل مستشفى "إن إم سي رويال" في النهدة الطفلة مريم لأب مصري و أم أردنية و هي المولودة الخامسة للعائلة بإشراف الطبيبة منى عزمي أخصائية أمراض النساء والتوليد.

واستقبل مستشفى "إن إم سي رويال" في الشارقة الطفل المصري يوسف المولود الأول لوالديه على يد الطبيبة حنان الصايغ ، كما استقبل المستشفى الكندي التخصصي في دبي المولودة كما عمت الفرحة قلب الأم السورية رشا عكاش باستقبال مولودتها الجديدة على يد الطبيبة كولشان.

وتراوحت الولادات الجديدة بين الطبيعية والقيصرية، فيما أكدت الطواقم الطبية في المستشفيات أن مواليد الساعات الأولى من 2024 يتمتعون بأوزان طبيعية وبصحة جيدة بشكل عام.

وعبر أهالي المواليد الجدد عن سعادتهم بالمواليد وامتنانهم للرعاية الصحية الجيدة التي تلقوها في المستشفيات التي تتمتع بطواقم احترافيه وعلى مستوى عال من المهنية.

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