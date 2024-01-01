الجواز الإماراتي يحتفظ بلقب «أقوى جواز سفر في العالم» خلال 2024

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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دخل جواز السفر الإماراتي العام الجديد 2024 محتفظاً بالمركز الأول منفرداً كونه أقوى جواز سفر في العالم، وفق مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، والذي يعد نظاماً تفاعلياً، يختص بتصنيف قوة جوازات السفر لـ 198 دولة حول العالم، وبهذا الإنجاز يضيف الجواز الإماراتي إنجازاً جديداً يضاف إلى تاريخ الدولة الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين.

ووفقاً للمؤشر العالمي يمكّن الجواز الإماراتي حامله حالياً من السفر إلى 180 دولة من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، (130 دولة من دون تأشيرة، و50 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونياً أو لدى الوصول)، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 91% من دول العالم من أصل 198 دولة مدرجة في المؤشر. وكانت دولة الإمارات قد استحوذت على لقب «أقوى جواز سفر في العالم»، منذ الأول من ديسمبر 2018 «عام زايد»، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 47، وبعد أزمة «كوفيد 19» عاد الجواز الإماراتي مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزز وجوده في هذا المركز حتى الآن، إذ تميز جواز السفر الإماراتي بتقليص عدد الدول، التي تتطلب تأشيرة مسبقة إلى 18 دولة حول العالم، ما يمثل أقل من 10% من الدول.

ولا تقتصر العوائد الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية، بغرض السياحة أو التعليم أو العلاج، بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية وحتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري، والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» احتلت المركز الثاني بدخول 178 دولة من دون تأشيرة مسبقة جوازات 5 دول أوروبية وهي: ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، واحتلت المركز الثالث جوازات 5 دول أوروبية أخرى وهي: السويد، فنلندا، لوكسمبورج، النمسا، سويسرا بدخول 177 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.

كما تتربع على المركز الرابع في القائمة جوازات سفر 6 دول بدخول 176 دولة حول العالم وهي: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، بولندا، آيرلندا، كوريا الجنوبية، كما تحتل المركز الخامس ضمن قائمة جوازات السفر الأقوى عالمياً جوازات سفر 8 دول بدخول 175 دولة حول العالم، وهي جوازات كل من: سنغافورة واليونان والنرويج وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة، والمجر واليابان ونيوزيلندا.

من جهة ثانية يستطيع أولياء الأمور من مواطني الدولة الحصول على جوازات سفر لمواليدهم الجدد، من خلال منصة «مبروك ما ياك»، والتي تتيح استصدار كل المستندات التعريفية بهوية المولود مثل شهادة الميلاد، وجواز السفر، بطاقة هوية الإمارات في آن، كما يتم تسجيل أسماء المواليد الجدد في السجل السكاني، وعند التسجيل في نظام «مبروك ما ياك» يحق للوالدين العاملين في الحكومة الاتحادية التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للحصول على إجازة أبوة، وإجازة أمومة، وإعانة للطفل، وذلك من خلال المنصة.

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