طرق دبي: أكثر من مليوني راكب استخدموا المواصلات العامة في ليلة رأس السنة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2024 وصل إلى (2) مليون و(288) ألفاً و(631) راكب.

وقد استخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر (974) ألفاً و(416) راكب، فيما أَقَلَّ الترام (56) ألفاً و(208) راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة (401) ألفاً و(510) راكباً. ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها (97) ألفاً و(261) راكباً. ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني (167) ألفاً و(051) راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك (1,316) راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت (590) ألفاً و(869) راكباً‪.‬‬

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية قد تم بسلاسة وأمان، وذلك بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.

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