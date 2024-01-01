دبي تبهر العالم بألعاب نارية من 32 موقعاً

المصدر: أبوظبي، دبي، عجمان، رأس الخيمة - عصام الدين عوض وأحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت الإمارات عام 2024 بعروض استثنائية للألعاب النارية أضاءت سماءها في حدث شهده مئات الملايين من داخل الدولة وخارجها.

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، أمس، المستشفى الميداني التابع لدبي الصحية في منطقة برج خليفة، والمخصص لخدمة رواد احتفالات رأس السنة في دبي، حيث يضم المستشفى فريقاً طبياً وإدارياً متكاملاً مكوناً من 96 موظفاً وكادراً طبياً من مختلف التخصصات.

وأثنى سموه على جهود دبي الصحية وفرق العمل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمشاركين في احتفالات رأس السنة الميلادية التي شهدتها إمارة دبي مساء أمس، وتسخير كل الإمكانات من خلال خطة عمل شاملة تشمل مستشفى ميدانياً في أهم نقاط الاحتفال في منطقة برج خليفة.

ووفر المستشفى الميداني الدعم والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي قد تحدث خلال الاحتفال السنوي الذي يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح وفئات المجتمع داخل الدولة، إضافة إلى الزوار والسياح من خارج الدولة، من خلال تنظيم أمني وصحي يكفل سلامة الجمهور.

وتلبي خطة الاستعداد لتأمين الرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ في مختلف مناطق الاحتفال، بالتنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، الاستجابة الطارئة في أماكن الاحتفالات التي شهدتها أماكن متفرقة في الإمارة، كما شملت الخطة تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بما يكفل سلامة الجميع خلال الاحتفالات السنوية.

برج خليفة

وشهدت دبي خلال ليلة رأس السنة عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها.

وتابع هذه الألعاب ملايين المشاهدين عبر أرجاء العالم وكذلك شهد هذا الاحتفال المليوني حضوراً لافتاً تمثل في مواقع الاحتفال أو الأماكن القريبة.

وشهد ضيوف القرية العالمية 7 احتفالات بليلة رأس السنة عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة، من الثامنة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

تأمين المواقع

واستحدثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي آلية جديدة لتأمين مواقع الاحتفالات تم من خلالها تقسيم إمارة دبي إلى أربعة قطاعات، شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين، وتوفير خدمات نوعية للجمهور، والاستغلال الأمثل للعناصر البشرية بالتعاون مع الشركاء.

وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تم توفير 6 مواقع مخصصة لفئة العمال موزعة على مناطق مختلفة في دبي، منها القوز وجبل علي والقصيص، ومزودة بست شاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية وتقليل حركة خروج العمال لمواقع الفعاليات، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات وسط أجواء آمنة.

تأمين الفعاليات

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي، أن الكادر البشري المخصص لتأمين الاحتفالات في دبي بلغ عدده 11 ألفاً و972 شخصاً، بواقع 5 آلاف و574 شرطياً و1525 دورية، ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.

أرقام جديدة

واستهدفت بعض العروض التي شهدتها الدولة هذا العام تسجيل أرقام جديدة في سجل غينيس للأرقام القياسية وتحديداً العرض الذي نظمه «مهرجان الشيخ زايد» في أبوظبي، والعرض الذي أقيم في الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا في رأس الخيمة.

10 مواقع

وشهدت أبوظبي ليلة أمس عروضاً للألعاب النارية في 10 مواقع ومعالم هي، كورنيش أبوظبي، جزيرة المارية - الغاليريا، واجهة ياس باي البحرية، جزيرة الحديريات، الحديقة العامة في مدينة زايد في الظفرة، غياثي خلف مركز تم، شاطئ المغيرة في المرفأ، مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)، استاد هزاع بن زايد في العين، إضافة إلى العرض الذي أقيم في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.

عرض ضخم

وفي عجمان، زينت عروض الألعاب النارية، سماء الإمارة احتفالاً بحلول العام الجديد 2024، حيث شهدت منطقة الكورنيش إطلاق عرض ضخم لهذه الألعاب، وسط إقبال من مئات الزوار، احتفاءً بتلك المناسبة.

ورسمت الألعاب النارية على الكورنيش، لوحات فنية جاذبة زيّنت سماء الإمارة، حيث اكتظت ساحات واجهة الكورنيش والأماكن المحيطة بها، بآلاف الزوار الذين قصدوا الواجهة من ساعات باكرة، ليتسنّى لهم حجز مواقعهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة، ومشاهدة عروض الألعاب النارية الباهرة.

إبهار

وأبهرت إمارة رأس الخيمة العالم مجدداً مع تسجيلها رقمين جديدين في موسوعة «غينيس» من خلال تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة مع إيقاعات موسيقية رائعة وتقنيات غير مسبوقة. واستمر العرض لمدة 8 دقائق على امتداد 4.5 كم من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا.

وتضمن العرض تقنيات غير مسبوقة لتشكيل لوحات بصرية رائعة رسمتها 1050 طائرة من دون طيار باستخدام مصابيح LED، وألعاباً نارية عائمة، بالإضافة إلى طائرات بيرو التي نفذت عروضاً بهلوانية مستوحاة من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة بما فيها البحر والصحراء والجبال، وتتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

وحطّم العرض رقمين قياسيين جديدين عن فئتي «أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة» و«أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز