شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج 400 منتسب لدورات التأهيل

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 400 منتسب من دورات التأهيل المهني رقم 41 والمستجدات رقم 61، ودورة إنتاج مدربي المشاة والأسلحة رقم (1) بإدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وشهد الحفل، الذي أقيم في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، وعدد من الضباط وعناصر الشرطة وأهالي الخريجين وزوار المهرجان.

وهنأ اللواء خليفة محمد الخييلي، الخريجين بانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي والشرف في خدمة الوطن، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الرشيدة على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفقاً لأفضل المعايير العالمية. كما تم تكريم أوائل الدورة، وهم الشرطي أول فاطمة محمد الكبيسي الأولى في المجموع العام، المساعد أول يوسف سالم الكعبي، الثاني، والشرطي أول سلطان خميس الكعبي، الثالث من دورة إعداد مدربي المشاة والأسلحة، عطفاً على تكريم المتفوقين من دورة التأهيل المهني 41 وهم الشرطي أول فيصل علي المرزوقي، الأول في المجموع العام، والشرطي أول راكان عبد الله المطيري، الثاني، والشرطي أول طحنون محمد اللوغاني، الثالث، ثم تكريم المتفوقات من دورة الإعداد الأساسي للمستجدات 61، وهن الأول في المجموع العام، الشرطي أول حمدة خالد الكعبي، والثاني الشرطي أول منال عبدالله الزيودي، والثالث الشرطي أول مهرة ناصر السويدي.

وأشاد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، بدعم القيادة الشرطية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التدريب العسكري لمنتسبيها باعتباره الأساس في تنمية قدراتهم.

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