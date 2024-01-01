حمدان بن محمد: نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق واحد

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المضي بثقة نحو مستقبل مشرق، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد من يعيش على أرضها.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «مع بداية عام جديد.. نسأل الله أن يجعله عام خير لبلادنا والعالم. نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق عمل واحد، لدينا المؤهلات والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق بكل ثقة، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها».

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