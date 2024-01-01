مكتوم بن محمد: أمامنا رؤى كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه أمامنا في الإمارات رؤى كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «يقبل علينا عامٌ جديد بفرصه وإمكانياته وتحدياته، نتمنى فيه للعالم السلام والخير، ولوطننا وشعبنا الرفعة والازدهار».

وأضاف سموه: «أمامنا في الإمارات رؤى كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها، ونأمل أن يكون هذا العام خطوةً أخرى باتجاه هذه الرؤى والغايات، وأن نضع الإمارات نصب أعيننا في كلّ حلم وهدف وإنجاز. كلّ عامٍ وأنتم بخير».

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