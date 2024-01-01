نهيان وعمر بن زايد والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد

المصدر: وام

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قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء إلى الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان في وفاة المغفور لها والدته الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في أبوظبي.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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