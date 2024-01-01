«مصدر» تعزز حضورها العالمي في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) مسيرة الإنجازات والنجاحات خلال عام 2023 مرسخة بذلك دورها شركة وطنية رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة ومساهمتها في دعم توجهات القيادة الرشيدة وتطبيق رؤيتها الثاقبة في تعزيز مزيج الطاقة وتفعيل العمل المناخي العالمي ودفع جهود التحول في قطاع الطاقة.

وعززت «مصدر» بدعم وتوجيهات القيادة مشاريعها وأنشطتها ودورها البارز في تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

وحققت مشاركة «مصدر» في مؤتمر «كوب28» أهدافها من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تدعم خطط الشركة التنموية وترسخ دورها كمساهم رئيسي في نشر حلول الطاقة المتجددة وأحدث تقنياتها على مستوى المنطقة والعالم.

وخلال مؤتمر «كوب28»، أعلنت «مصدر» توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع شركات محلية وإقليمية وعالمية تضمنت شراكات مهمة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وشملت هذه الشراكات اتفاقية تتضمن وضع خارطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا،و مشاريع طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ست دول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و اتفاقية مع «آر دبليو اي» الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة للاستثمار في مشروع بقيمة 11 مليار جنيه استرليني.

ووقعت «مصدر» و«إيبردرولا»، اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 15 مليار يورو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشاريع لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر في عدد من أبرز الدول الرائدة في هذا القطاع . كما أعلنت ومجموعة بيئة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن عزم التحالف الثلاثي تحويل مكب النفايات بمنطقة «الصجعة» في إمارة الشارقة ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 120 ميجاواط.

ووقعت «مصدر» خلال مؤتمر الأطراف اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر، منها اتفاقية مع شركة «فيربوند» للهيدروجين الأخضر لاستكشاف فرص تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في إسبانيا، وأخرى مع «أو أم في»، الشركة المتكاملة للطاقة والنفط والمواد الخام والمواد الكيميائية، لاستكشاف فرص التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من العمليات الصناعية في مصافي «أو أم في».

مشاريع بارزة

وشهد عام 2023 إنجازات نوعية في مسيرة الشركة، تمثلت في تدشين مشاريع ضخمة من أبرزها محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط.

كما دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برنامج الإمارات لطاقة الرياح خلال شهر أكتوبر الماضي، ويعد البرنامج، الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي تم تكليف شركة «مصدر» بتنفيذه بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط.

وأعلنت «مصدر» في شهر فبراير الماضي عن التدشين الرسمي لمحطة بينونة للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 200 ميجاواط، وهي أكبر مشروع من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم تطوير محطة بينونة للطاقة الشمسية من خلال اتفاقية شراء الطاقة بين «مصدر» وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

كما شهد عام 2023 تدشين محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية التي طورتها شركة «مصدر» في أذربيجان بقدرة 230 ميجاواط، ودشنت «مصدر»، وشركة «بي إل إن نوسانتارا باور» التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط في إندونيسيا، والتي تعد أكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا. وفي أواخر ديسمبر، شهد شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، ربط أربعة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط تابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بالشبكة الوطنية لأوزبكستان.

طاقة

ووقعت كل من شركة «مصدر»، وشركة «إي دي إف رينوبلز»، و«شركة نسما» السعودية، اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، يقوم بموجبها ائتلاف الشركات الثلاث بتطوير محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1100 ميجاواط في المملكة العربية السعودية، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

طاقة الرياح

كما تم توقيع اتفاقية مع «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» في جمهورية مصر العربية، لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح وتم توقيع مذكرة تفاهم مع «بوينغ»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الطيران، بهدف دعم تنمية قطاع وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات والعالم.

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