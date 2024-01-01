الإمارات في «عام الاستدامة».. وفرة بالمكتسبات الوطنية والإنجازات العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أسدلت الإمارات، أمس، الستار على العام 2023 «عام الاستدامة» الذي جاء مليئاً بالإنجازات والنجاحات في شتى المجالات والميادين، وعلى جميع الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، سجلها التاريخ للدولة العام الماضي، وعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وتُوّج مؤتمر «كوب28» بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، كما أطلقت الإمارات صندوق «ألتيرا» للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي، فضلاً عن إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».

كما دُشنت محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، إلى جانب تدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأُطلِقت عملية «الفارس الشهم 2» لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي، ونُفذت حملة «جسور الخير» لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

كما تم إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، فضلاً عن إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، والمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما تمت إغاثة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة.

تشريعات وقوانين

وصدرت خلال 2023 عدة قوانين اتحادية، واتُّخذت العديد من القرارات والمبادرات، ورسخت الدولة بصمتها الحضارية في مسيرة استكشاف الفضاء ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث شهد العام 2023 نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب «طموح زايد 2»، التي امتدت 6 أشهر، كما تم إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية «سرب»، وتمديد رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ «مسبار الأمل» عاماً إضافياً، إلى جانب الإعلان عن مهمة «راشد 2» لاستكشاف القمر، والإعلان عن التفاصيل العلمية لمشروع «الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات».

وشهد العام 2023 تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وحققت الدولة العديد من الإنجازات والأرقام في ما يخص التنافسية العالمية.

وتوقّع مصرف الإمارات المركزي أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3 % في 2023، كما تم اعتماد خطة ميزانية السنوات -2024 2026 التي تقدر بمبلغ 192 مليار درهم، إضافة إلى اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم.

تعزيز الثقافة

وعززت الإمارات مكانتها على الخارطة الثقافية إقليمياً وعالمياً، حيث شارك 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة في تحدي القراءة العربي لعام 2023، فضلاً عن العثور على اكتشافات أثرية ضخمة تعود إلى العصر الحديدي في مدينة العين، ودلائل جديدة على وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في جزيرة السينية في أم القيوين، كما أصبحت أكلة «الهريس» الشعبية العنصر الخامس عشر الذي يتم إدراجه باسم الإمارات على قوائم اليونسكو، إلى جانب افتتاح متحف الشندغة في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية.

قمم وأحداث عالمية

واحتضنت دولة الإمارات خلال العام 2023 العديد من القمم والأحداث العالمية المهمة، مشاريع، ودشّنت عدداً كبيراً من المشاريع الحيوية خلال العام 2023، حيث تم افتتاح مبنى المسافرين الجديد «مبنى المسافرين A» في مطار أبوظبي الدولي، وتدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وتدشين بيت العائلة الإبراهيمية، والتشغيل التجاري لثالثة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى افتتاح سي وورلد أبوظبي، وتدشين مشروعي الوثبة وسويحان السكنيين في أبوظبي، وإطلاق مشروع بلغيم السكني في أبوظبي.

كما تم إطلاق مشروع تطوير «نخلة جبل علي» في دبي، وإطلاق مشروع خورفكان السكني أجوان، وإطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات في أبوظبي، فضلاً عن ترسية عقد مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان، واعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً.

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