محمد بن زايد وسعود بن صقر يعزيان في وفاة خلفان الرميثي

المصدر: العين - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في مدينة العين.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، بمآثر الفقيد ومسيرة عطائه والذي خدم خلالها وطنه ومجتمعه بتفانٍ وإخلاص على مدى عقود.

كما قدم التعازي إلى ذوي الفقيد، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيد وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو رئيس الدولة، خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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