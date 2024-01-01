الألعاب النارية تزين سماء عجمان احتفاء بالعام 2024

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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زينت عروض الألعاب النارية، سماء إمارة عجمان، احتفالاً بحلول العام الجديد 2024، حيث شهد كورنيش عجمان إطلاق عرض ضخم لهذه الألعاب ، وسط اقبال من مئات الزوار، احتفاء بتلك المناسبة .

ورسمت منطقة كورنيش عجمان، لوحات فنية جاذبة زيّنت سماء الإمارة، احتفالاً بحلول العام الجديد 2024، حيث شهد الكورنيش، إطلاق عرض نارية متعددة الأشكال؛ تزامناً مع احتفالات الدولة بالعام الجديد، حيث اكتظت ساحات واجهة الكورنيش والأماكن المحيطة بها، بآلاف الزوار الذين قصدوا الواجهة من ساعات باكرة، ليتسنّى لهم حجز مواقعهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة، ومشاهدة عروض الألعاب النارية الباهرة.

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