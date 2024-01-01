«إقامة دبي» تواصل تقديم خدماتها اليوم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن تقديم خدماتها للمتعاملين اليوم، في كل من العوير من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الساعة الـ 10 مساءً، وعلى مدى 24 ساعة في مركز سعادة المتعاملين بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي.

كما أكدت إقامة دبي أن كلاً من الإلكتروني والتطبيق الذكي (GDFRA DXB) التابعين لها، يستقبلان طلبات ومعاملات المتعاملين، بهدف مواصلة الريادة في تقديم أفضل الممارسات، وأعلى معايير الخدمات المستدامة خلال أيام العمل والعطلات.

وتؤكد الإدارة العامة، أهمية استخدام الخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، لما يوفرانه من جهد ووقت، وبما يقدمانه من دقة وسرعة في الإنجاز، لإتاحة الفرصة لجميع المتعاملين تقديم مستنداتهم ومعاملاتهم خلال قضائهم إجازتهم مع أسرهم وأصدقائهم. كما يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

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