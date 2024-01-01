رأس الخيمة تستقبل العام الجديد بعرض مبهر للألعاب النارية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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استقبلت رأس الخيمة العام الجديد بعرض مذهل آخر للألعاب النارية والطائرات بدون طيار استمر لمدة ثماني دقائق. وأضاء هذا العرض الرائع سماء رأس الخيمة على امتداد 4.5 كيلومتر من واجهتها البحرية.

وتضمن العرض تقنيات غير مسبوقة لتشكيل لوحات بصرية رائعة رسمتها 1050 طائرة من دون طيار باستخدام مصابيح LED، وألعاباً نارية عائمة، بالإضافة إلى طائرات بيرو التي نفذت عروضاً بهلوانية مستوحاة من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة بما فيها البحر والصحراء والجبال، وتتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

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