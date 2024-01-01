«كهرباء دبي» تنال شهادة «الآيزو» عن أنظمة إدارة السلامة المرورية

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة المعيار العالمي «الآيزو» (ISO 39001:2012)، تقديراً لتميزها في تلبية كافة المتطلبات والمعايير الخاصة بأنظمة إدارة السلامة المرورية، وتطبيق أسطول الهيئة من المركبات الثقيلة والخفيفة لأفضل ممارسات السلامة والقوانين المرورية المعمول بها. وتعتبر الهيئة من أولى الجهات المحلية والعالمية التي تحصل على هذه الشهادة.

تسلّم

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في مكتب الهيئة الرئيس، بحضور الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، وزعل بن زعل نائب الرئيس لإدارة سلسلة التوريد والجودة والصحة والسلامة والبيئة في الهيئة، والدكتور مارسيل غريف نائب مدير أول إدارة الصحة والسلامة في الهيئة، وحميد العوضي مدير أول - إدارة أسطول المركبات بالهيئة.

استراتيجية وطنية

وقال معالي الطاير: «يعزز هذا الإنجاز صدارة الهيئة للمؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة. ويؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة، حرصها على الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وخفض النفقات الناجمة عن الحوادث والمخالفات المرورية، وتعزيز سعادة كافة المعنيين».

وأضاف: «نلتزم في الهيئة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومنها الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة. وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نأخذ على عاتقنا مواكبة أحدث المستجدات المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز وعي المجتمع وكافة موظفي الهيئة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، لتصبح ممارسات إيجابية في حياتهم اليومية. ونعتمد في الهيئة سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة، لضمان مواصلة الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتنا وعملياتنا».

يذكر أن الهيئة فازت بجائزة الإنجاز الكبرى 2022، من مجلس السلامة البريطاني، والتي تعد أبرز جائزة عالمية في مجال الصحة والسلامة والبيئة، تقديراً لفوز الهيئة بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة، وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة، وخلال عام 2023، جائزة الشرف العالمية للمرة الثانية عشرة، وجائزة سيف الشرف للمرة السادسة عشر.

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