51 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الـ 114 لأرقام المركبات المميزة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت حصيلة إيرادات آخر مزادٍ علني لعام 2023 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي، وهو المزاد رقم 114 في سلسلة هذه المزادات، 51 مليوناً و216 ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد بفندق جراند حياة بدبي، أول من أمس.

وحقق الرقم (AA30) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ 4 ملايين و540 ألف درهم، تلاه الرقم (O48) بـ 2 مليون و804 آلاف درهم، والرقم (AA555)، الذي بِيعَ بـ 2 مليون و560 ألف درهم، والرقم (T64) بـ 2 مليون و400 ألف درهم، ثم الرقم (Q66666) وبِيعَ بمليون و610 آلاف درهم.

وطرحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال مزادها العلني هذا، 90 رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J -M-N-O -Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).

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