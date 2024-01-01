شرطة دبي تُطلع طالبات جامعة زايد على تخصصاتها العلمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من طالبات جامعة زايد، بهدف إطلاعهن على التخصصات العلمية المختلفة التي تضمها الإدارات الفرعية والأقسام، وكيفية عمل كل منها لدعم العمل الشرطي والأمني.

والتقى الرائد محمد أحمد المهيري مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية بالوكالة، والرائد نواف أحمد المنصوري رئيس قسم الاعتمادات والكفاءات في المركز، بالطالبات والكادر التدريسي. وقدما شرحاً للوفد حول عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ودورها الحيوي ضمن قطاع البحث الجنائي في شرطة دبي، عبر دعم التحقيقات الجنائية والقضايا بالأدلة والبراهين العلمية المثبتة. وقامت الطالبات بجولة في الإدارات وأقسام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلعن على أحدث التقنيات المستخدمة، واستمعن إلى شرح حول مختلف مهام الإدارات والأقسام.

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