اختتام دورة «التوعية الأمنية» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ختام دورة «التوعية الأمنية»، ضمن برنامج خطط التدريب الداخلي في الإدارة العامة، بمشاركة 12 موظفاً من المتخصصين، للاطلاع على أحدث أساليب التوعية والتواصل، والاستراتيجيات الحديثة للحملات والتحليلات الرقمية.

وأكد العميد علي المنصوري، أن هذه الدورة تأتي في إطار الخطط البرامجية السنوية التي تضعها الإدارة العامة في سبيل ضمان استدامة تطوير أداء المورد البشري وفق أحدث الأساليب العالمية كل وفق تخصصه، مشيراً إلى أن القطاع التوعوي والتسويقي للرسائل الأمنية لشرطة دبي، يشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الاطلاع المستمر على أحدث التقنيات والدراسات المعتمدة على المستويين المحلي والدولي، والحرص على تبني منهجيات علمية مثبتة، وتطبيقها عملياً على منظومة العمل. موجهاً شكره إلى كافة القائمين على تنفيذ الدورة، ومتمنياً للمشاركة التوفيق والسداد.

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