شرطة دبي تطمئن على مواطن تعرّض للسرقة في إيطاليا

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على رعاية أبناء الوطن وحماية مصالحهم داخل الدولة وخارجها، وتعتبر قصة المواطن أحمد الدولة، الذي تعرضت سيارته للسرقة في إيطاليا خلال رحلة سياحية برفقة أسرته، مثالاً على هذا الحرص من جانب شرطة دبي على متابعة الأحداث أو التحديات التي تواجه الإماراتيين أينما كانوا.

وفي التفاصيل، قال المواطن أحمد الدولة، الذي يعمل في قطاع العقارات وبيوت العطلات، إنه فوجئ بوجود عدد من أفراد الشرطة الإيطالية حول سيارته السياحية التي استأجرها خلال رحلته هناك، وكانت في أحد المواقف العامة، حيث تبين أنها تعرضت للسرقة بعد كسر زجاجها، والاستيلاء على بعض المحتويات البسيطة التي كانت بداخلها، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مقر المركز وضبط الجاني وإعادة ما استولى عليه من مسروقات، والتي تمثلت في حقيبة لابنته فيها بعض الأغراض الشخصية البسيطة.

اتصالات

وأضاف: «عدنا إلى مقر إقامتنا في الفندق، وفي اليوم التالي تلقيت عدداً من الاتصالات من قسم التعاون الدولي بشرطة دبي بعد أن علموا بالحادثة، وكان الاتصال لغرض الاطمئنان عليّ وعلى أسرتي، وطمأنتنا بمتابعتهم للحادثة مع الشرطة الإيطالية، حيث أبلغته شرطة دبي تحية خاصة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأكدت له استعدادها لتقديم كل ما يحتاجون إليه، كما أثنت على تعاونه وتمثيله للإمارات بأفضل صورة أمام الشرطة الإيطالية».

وأعرب أحمد عن سعادته بالتقدير الذي يحظى به المواطن الإماراتي في دول العالم، موجهاً أصدق معاني التحية والشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على تواصلها وتعاونها، مؤكداً أن التعامل من قبل أفراد الشرطة الإيطالية عكس الاحترام الشديد لأبناء الإمارات، موضحاً أنه تعاون معهم وفق المطلوب، ووجه لهم دعوة لزيارة دبي.

شكر

وكرر أحمد شكره القيادة العامة لشرطة دبي على حرصها ومتابعتها الحثيثة وجهودها المتواصلة لضمان سلامة أبنائها داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أنه قام بمشاركة تجربته على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن الامتنان لشرطة دبي، وإيصال رسالة مفادها أنكم في رعاية دولتكم أينما ذهبتم.

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