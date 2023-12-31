توقعات بسقوط أمطار في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س .. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 06:17 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

وفي بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط قد يضطرب ليلاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 19 85 50

دبي 26 20 80 50

الشارقة 28 19 85 50

عجمان 26 19 85 50

أم القيوين 26 17 85 50

رأس الخيمة 28 19 85 45

الفجيرة 26 20 85 50

العـين 27 16 95 45

ليوا 27 16 95 50

الرويس 25 19 80 50

السلع 26 20 80 45

دلـمـا 25 20 80 45

طنب الكبرى 24 22 75 50

طنب الصغرى 24 22 75 50

أبو موسى 28 21 80 50

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