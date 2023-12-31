أحمد بن محمد: نبدأ في 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي والإمارات

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن عاماً مضى وهو يحمل معه أجمل الإنجازات... ونبدأ في عام 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي ولدولة الإمارات في مختلف المجالات.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "عام مضى وهو يحمل معه أجمل الإنجازات... ونبدأ في عام 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي ولدولة الإمارات في مختلف المجالات. كل عام وبلادنا بخير... كل عام وشعوب العالم بخير وسعادة وازدهار".

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