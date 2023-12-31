حمدان بن محمد: نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي والإمارات تسيران نحو مستقبل مشرق لتكونا نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضهما.

وكتب سموه على منصة إكس "مع بداية عام جديد.. نسأل الله أن يجعله عام خير لبلادنا والعالم. نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق عمل واحد، لدنيا المؤهلات والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق بكل ثقة، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها".

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