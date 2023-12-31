بشهادة «غينس» .. مهرجان الشيخ زايد وجهة عالمية لأضخم عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة

المصدر: وام

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يستعد مهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لاستقبال عام 2024 بعروض استثنائية للألعاب النارية التي ستضيئ سماء منطقة المهرجان عند الساعة الـ 12 من ليل اليوم الأحد، في حدث بات ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

ويجتذب برنامج الاحتفال الذي ينظمه المهرجان سنويا لاستقبال العام الجديد، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، للاستمتاع بفخامة وضخامة العروض المقامة بهذه المناسبة التي تتضمن إلى جانب عرض الألعاب النارية عروضا فلكلورية وفنية عالمية وفعاليات ترفيهية للزوار، إضافة إلى فعاليات وأنشطة متنوعة مخصصة للأطفال.

وعلى عادته، يفي المهرجان في كل عام بوعوده بتقديم أكبر وأجمل عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة على مستوى العالم، التي باتت تحجز مكانها سنويا في "سجل غينيس للأرقام القياسية".

(2024)

ويستقبل مهرجان الشيخ زايد مساء اليوم الأحد سنة 2024 بعرض للألعاب النارية يستمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من نواحي الكمية والوقت والشكل، كما سيحظى زوار المهرجان أول مرة بفرصة مشاهدة أكثر من 5,000 طائرة مسيرة، وهي ترسم لوحات فنية في سماء الوثبة، وتحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وسيستمتع الزوار أيضا بأضخم عرض لليزر يستخدم لأول مرة في المنطقة، إضافة عروض نافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى.

(2023)

ونجح مهرجان الشيخ زايد، بمناسبة استقبال العام 2023 في تحطيم 4 أرقام قياسية في زمن واحد، 3 منها تخص الألعاب النارية، ورقم قياسي جديد يخص الطائرات بدون طيار "درونز".

وتم تسجيل أكثر عدد ألعاب نارية مروحية تقذف في 30 ثانية، وأكثر عدد ألعاب نارية تقذف خلال 30 ثانية "دواليب"، وأكثر عدد للألعاب النارية المتكررة في 30 ثانية، إضافة إلى أكبر تشكيل لرمز استجابة سريع تقوم به طائرات دون طيار "درونز".

(2022)

وسجل مهرجان الشيخ زايد ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مع العام 2022 بأضخم عرض للألعاب النارية، والذي أضاء سماء منطقة الوثبة بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الحضور.

وشهد المهرجان الشيخ زايد استعراضات استثنائية حطم خلالها الرقم القياسي لأكبر عدد من الألعاب النارية من حيث الكمية والوقت والشكل لمدة 40 دقيقة متواصلة والذي منح زواره تجربة استثنائية مع دخول العام الجديد.

وقدم المهرجان عرض الدرون الضخم الذي طاف سماء الوثبة بعنوان "WELCOME 2022" باستخدام 2022 طائرة درون والذي يعد الأول من نوعه في العالم في ذلك الحين.

(2021)

وحطم مهرجان الشيخ زايد رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع استقبال زوراه للدقائق الأولى من العام 2021 بعروض ضخمة للألعاب النارية التي أضاءت سماء منطقة الوثبة لمدة 35 دقيقة متواصلة وتم إطلاقها من 16 برجا بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الحضور.

ونجح المهرجان في تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث تم للمرة الأولى في العالم استخدام تقنية الـGirandola لتحطيم الرقم القياسي في عدد الطلقات بإطلاق 300 طلقة Girandola في وقت زمني مدته 30 ثانية، كما تم للمرة الأولى في العالم تحطيم الرقم القياسي المسجل بموسوعة غينيس لأضخم عرض ألعاب نارية بأكبر عدد طلقات بخط مستقيم.

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