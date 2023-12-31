"عام الاستدامة".. الإمارات تودع 2023 بحصاد وافر من المكتسبات الوطنية والإنجازات العالمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسدل دولة الإمارات، اليوم، الستار على (عام الاستدامة) الذي جاء مليئاً بالإنجازات والنجاحات في شتى المجالات والميادين، وعلى جميع الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. وفي التقرير التالي أبرز الإنجازات المضيئة التي سجلها التاريخ لدولة الإمارات في 2023:

الاستدامة

• "COP28" يتوج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

• الإمارات تطلق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي.

• تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط.

• تدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

• إطلاق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

الجهود الإنسانية

• إطلاق عملية "الفارس الشهم 2" لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي.

• تنفيذ حملة "جسور الخير" لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

• إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة التي تضمنت إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل القطاع، و3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح.

• استضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاجات في مستشفيات الدولة.

• استضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

• إطلاق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة الأشفاء الفلسطينيين.

• المساهمة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

• إغاثة المتضررين من إعصار "دانيال" في ليبيا.

• تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة.

تشريعات

• صدور القانون الاتحادي بشأن الرياضة (قانون الرياضة).

• صدور قانون الصحة النفسية.

• صدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام.

• صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"

• صدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام.

• صدور المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام.

• صدور قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

قرارات ومبادرات

• اعتماد أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.

• الإعلان عن ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050.

• إقرار نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال).

• إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.

• إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030.

• إنشاء واستحداث "وزارة الاستثمار" في حكومة دولة الإمارات.

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

• إطلاق "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"

• إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".

• إطلاق نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد.

• الإعلان عن برنامج "محفزو الإنجاز"، لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الجهات الاتحادية.

الفضاء

• نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب "طموح زايد 2"، التي امتدت 6 أشهر.

• إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية "سرب".

• تمديد رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ "مسبار الأمل" عاماً إضافيا.

• الإعلان عن مهمة "راشد 2" لاستكشاف القمر.

• الإعلان عن التفاصيل العلمية لمشروع "الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات".

التجربة البرلمانية

• تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي .

• ارتفاع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019.

• المرأة الإماراتية تحقق حضورا متميزا في القوائم الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%.

• مشاركة فاعلة للشباب الذين بلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.

التنافسية العالمية

• الإمارات العاشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.

• الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة.

• الإمارات الرابعة عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.

الاقتصاد

• مصرف الإمارات المركزي يتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال عام 2023.

• اعتماد خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم.

• اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 مليارا و728 مليون درهم، ومصروفات قدرها 64 مليارا و60 مليون درهم.

الثقافة

• 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة يشاركون في تحدي القراءة العربي لعام 2023.

• اكتشافات أثرية ضخمة تعود إلى العصر الحديدي في مدينة العين، ودلائل جديدة على وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في جزيرة السينية في أم القيوين.

• أكلة "الهريس" الشعبية تصبح العنصر الخامس عشر الذي يتم إدراجه باسم دولة الإمارات على قوائم اليونسكو.

• افتتاح متحف الشندغة في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية.

قمم وأحداث عالمية

• مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

• المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية" WRC-23".

• كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023.

• الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الـ"أونكتاد".

• المؤتمر الثالث لمنظمة "إيكاو" للطيران والوقود البديل.

• "القمة العالمية للمرأة 2023" في أبوظبي.

• ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.

• ملتقى "فورتشن" العالمي.

مشاريع

• افتتاح مبنى المسافرين الجديد "مبنى المسافرين A" في مطار أبوظبي الدولي.

• تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

• تدشين بيت العائلة الإبراهيمية.

• التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

• افتتاح سي وورلد أبوظبي.

• تدشين مشروعي الوثبة وسويحان السكنيين في أبوظبي.

• إطلاق مشروع بلغيم السكني في أبوظبي.

• إطلاق مشروع تطوير "نخلة جبل علي" في دبي.

• إطلاق مشروع خورفكان السكني أجوان.

• إطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات في أبوظبي.

• ترسية عقد مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان.

• اعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومترا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز