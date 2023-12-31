خالد بن محمد وسيف بن زايد يعزيان في وفاة خلفان الرميثي

المصدر: العين ـ وام

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قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، الذي خدم وطنه ومجتمعه بكل إخلاص وتفانٍ، وكانت له بصمات مؤثرة في رحلته الطويلة مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف المهام والمسؤوليات التي شغلها الراحل.

واجب

وتقبل تعازي سموه كل من مطر وسعيد ومحمد وعبدالله وسلطان وحميد ومنصور، أبناء الفقيد خلفان مطر الرميثي، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان مطر الرميثي، خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.

وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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