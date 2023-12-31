«مجمع كهرباء دبي الأكاديمي» منبر لتأهيل المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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يعد مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، أحد أبرز المنابر الوطنية لتطوير الشباب الإماراتي وتأهيلهم، وصقل قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات الفنية والهندسية، وفق أفضل المعايير العالمية، لمواكبة التطورات الهائلة في سوق العمل، وليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، واستقطب «مركز التدريب والتعليم الذكي» ضمن المجمع، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، أكثر من 90,000 مشاركة من قبل موظفي الهيئة، فيما شهدت أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي منذ افتتاحها ضمن المجمع عام 2013 وحتى الآن، تخريج 8 دفعات، بإجمالي 351 طالباً، يعملون الآن في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة. ويوجد حالياً 183 طالباً على مقاعد الدراسة.

استثمار وطني

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «الشباب ثروة واستثمار وطني للمستقبل، تحرص الهيئة على تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات اللازمة لتطوير قدرات الجيل القادم من الشباب المبتكرين والخبراء في مجال التقنيات المستقبلية».

وأضاف: «يسهم «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي»، في دعم جهودنا لتأهيل الشباب المواطن أكاديمياً في القطاعات الفنية والهندسية والمهنية، ومختلف التخصصات الفنية. ويشكل المجمع بيئة جاذبة ومحفزة لاستقطاب وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يسهم في رفع نسبة الإماراتيين العاملين في الهيئة، ورفد سوق العمل في دبي بكفاءات وطنية تدعم قطاعي الطاقة والمياه، والقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية».

نقطة تحول

من جانبه، أشار الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، يعتبر نقطة تحول مهمة في مجالات التعليم الفني والمهني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وعلى مستوى إمارة دبي بشكل خاص. ويسهم المجمع في تعزيز خطة التوطين في الهيئة، وتدريب وتأهيل الشباب المواطن، وموظفي الهيئة في مختلف المجالات الفنية والمهنية ».

ويمتد «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي» على مساحة تزيد على 350,000 قدم مربعة، في منطقة الحضيبة في دبي. ويشتمل المجمع على قاعات للمحاضرات والتدريب، وورش مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات التعليمية، ومختبرات للحاسوب، ومدرج للفعاليات، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومكاتب للمهندسين والمدربين والموظفين، ومكتبة، وملاعب رياضية، وغير ذلك من مرافق حديثة.

ويضم مركز التدريب والتعليم الذكي 14 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب والتطبيقات الذكية. ويوفر التدريب لموظفي الهيئة في مجالات مختلفة، تشمل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعلم الذكي، والإبداع والابتكار، والاستدامة، وإدارة المشاريع، إضافة إلى دورات فنية وتخصصية.

تأهيل الشباب

وتعمل أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية، منذ أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، على تدريب وتأهيل الشباب المواطنين علمياً وعملياً، في مختلف المجالات الفنية والمهنية. ويتناول البرنامج العلمي المعتمد في الأكاديمية، مختلف مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وتحلية المياه، ويحصل من أتم متطلبات الدراسة والتدريب في البرنامج على شهادة من المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، وهي هيئة بريطانية رائدة في التأهيل المهني على مستوى العالم.

وتوفر الأكاديمية أفضل برامج التعليم التقنية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والمواد الفنية والهندسية التخصصية، تحت إشراف المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، وبمساعدة فريق متخصص من الأساتذة والمهندسين. ويتضمن منهاج أكاديمية الهيئة ثلاثة تخصصات، وهي: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونيكس، إلى جانب برنامج إدارة المشاريع المخصص لطلابها المتميزين. وتعتبر الأكاديمية شريك تدريب معتمداً لتدريس إدارة المشاريع وأنشطة الاعتماد لمعهد إدارة المشاريع الأمريكي ®PMI - ومقره ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مختبرات

وتضم الأكاديمية 12 فصلاً دراسياً، و3 مختبرات للحاسوب، و12 ورشة فنية متخصصة في الهندسة الكهربائية والميكانيكية، تشمل ورشة التحكم ومراقبة الشبكات الذكية، وورشة الإلكترونيات المتقدمة، وورشة الذكاء الاصطناعي، وورشة التمديدات والاستدامة الكهربائية، وورشة إدارة المباني المبتكرة، وورشة التشغيل والصيانة، وورشة الآلات الصناعية الذكية، وورشة اللحام والتصنيع، وورشة التصميم والإنتاج، وورشة التصنيع الرقمي، وورشة الميكاترونيكس، وورشة التحكم الآلي والروبوتات.

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