منصور العور: هدفنا الارتقاء بمستوى التعليم العالي الإلكتروني حول العالم

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي لتطوير «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا».

وتطرّق الاجتماع الافتراضي إلى المسار المستقبلي للاتحاد العالمي، الذي يهدف إلى النهوض بجودة التعليم الإلكتروني، من خلال المبادرة المشتركة للمقارنة المرجعية. وفي ظل الإنجازات الكبيرة خلال عام 2023، احتفى الاجتماع بما حققه الاتحاد العالمي لتطوير الإطار المرجعي.

ويُعدّ الاتحاد مبادرة مشتركة أطلقتها جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالتعاون مع جهات عالمية أخرى رائدة في مجال التعليم الإلكتروني، قبل نحو خمسة أعوام. وحضر الاجتماع عددٌ من الشخصيات البارزة، منهم الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والبروفيسور نادية البدراوي رئيسة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، وتورون جيلسفيك، أمين عام المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى جانب نخبة من الأعضاء وممثلي أعضاء الاتحاد.

روح التعاون وقال الدكتور منصور العور: «يعكس هذا الاجتماع السنوي روح التعاون والالتزام، وهو ما يدفعنا نحو هدفنا المشترك، والمتمثل في الارتقاء بمستوى التعليم العالي الإلكتروني حول العالم. وساهم هذا التوجه المشترك والالتزام الراسخ بنجاح الاتحاد العالمي في تطوير الإطار المرجعي منذ انطلاقته قبل نحو خمسة أعوام. وتُعدّ الإنجازات والابتكارات التي تحققت عام 2023، خير دليل على جهودنا المشتركة في مجال التعليم العالي الإلكتروني، والتعليم المفتوح والذكي والمعزز بالتكنولوجيا».

وألقى الدكتور منصور العور الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أعقبها كلمة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، حيث أعرب عن امتنانه لجامعة حمدان بن محمد الذكية على إطلاقها لهذا الاتحاد، وجمع كافة أعضائه. وأكد أن الهدف الرئيس للاتحاد يتمثل في صياغة فهم جماعي للجودة في التعليم العالي الإلكتروني، وسط عالم سريع التغير، إلى جانب ضمان حصول الدارسين والطلبة على أعلى مستويات التميز التعليمي.

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