«شكراً لعطائك» يكرم 90 بطلاً

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، برعاية وحضور الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان «الشيخ الأخضر»، الحفل السنوي الرابع لبرنامج «أبطال ملهمون»، والذي أقيم في جزيرة النور بالشارقة، بحضور سيف الرحمن أمير، رئيس مجلس إدارة الفريق، ونائبه شهاب أحمد الحوسني، وتم خلاله تكريم 90 بطلاً.

وترتكز رؤية برنامج «أبطال ملهمون» على بناء شراكات استراتيجية داعمة لتوسيع نطاق البرنامج لاستهداف أكبر عدد من الأيتام، وتشجيعهم على مزيد من التميز والاحتفاء بنجاحاتهم.

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