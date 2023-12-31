بلدية الظفرة تنظم حملات توعوية للمخيمات في مهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - وام

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نظم فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة حملات توعية لأصحاب المخيمات في مهرجان ليوا الدولي، وذلك تحت شعار «برنا مسؤوليتنا»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات السليمة أثناء التخييم وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، والتأكد من عدم ترك المخلفات بعد الانتهاء من التخييم حرصاً على نظافة برنا، وأهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التخييم.

وهدفت الحملات إلى المحافظة على السلامة، وعلى النظافة والمظهر العام لضمان أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.

ويشرف التواجد البلدي بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» على نظافة المهرجان والمحافظة على المظهر العام، كما أعد التواجد البلدي برنامجاً توعوياً، تضمن حملات نظافة، وسلامتك في مخيمك، بالإضافة إلى حملة عيالنا بعيونا، ومسابقة التواجد البلدي للمخيم المستدام، ومسابقة لأجمل مخيم عائلي.

ويسعى التواجد البلدي إلى إثراء تجارب الزوار والمشاركين في المهرجان من خلال عمل استبيانات وأخذ احتياجات المجتمع والزوار، واستقبال كافة البلاغات والشكاوى والاستفسارات، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 993 المرتبط بغرفة عمليات تعمل 24 ساعة ومرتبطة بشكل مباشر مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لخدمة الزوار وتوعية المشاركين ومتابعة مناطق التخييم.

وتم توفير مركبات ودراجات مجهزة بشكل كامل ومخصصة لطبيعة منطقة المهرجان لخدمة الزوار وتوعية المشاركين ومتابعة مناطق التخييم.

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