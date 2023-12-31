المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت كل من مدرسة «42 أبوظبي» للبرمجة المبتكرة ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة «أنكسينسيك» ورشة عمل تستكشف الحلول والخدمات في مجال الأمن السيبراني بعنوان «مواكبة المستقبل: الأمن السيبراني في العصر الرقمي».

وقد جمع الحدث الذي حقق نجاحاً باهراً، متخصصين في مجال الأمن السيبراني من شركة Anxinsec ومجموعة من الطلبة الطموحين من مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة المبتكرة.

وتناول المشاركون في الورشة موضوعات شتى مرتبطة بهذا المجال.

وألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني كلمة تطرق فيها إلى الرؤية الاستراتيجية للأمن السيبراني، مؤكداً التزام الإمارات ببناء منظومة مرنة في مجال الأمن السيبراني، وشدد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعلم المستمر وصقل الابتكار لمواجهة تحديات الأمن السيبراني وتزويد قادة المستقبل بالمهارات الأساسية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الكويتي: «يمثل التعاون مع مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة المبتكرة وشركة «أنكسينسيك» (Anxinsec) خطوة مهمة نحو تعزيز فهم التهديدات السيبرانية بين الطلاب وجيل المستقبل من القادة الرقميين. بالتالي، يتمثل هدفنا في تزويد هؤلاء جميعاً بالمعرفة والأدوات اللازمة لقيادة مستقبل آمن لدولة الإمارات».

مستقبل رقمي

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: عازمون على تمهيد الطريق نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً من خلال اعتماد منهجية تعلم مبتكرة وتنظيم ورش عمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة وشركة «أنكسينسيك».

وقد تولى فريق «أنكسينسيك» المتخصص في الأمن، مشاركة معرفته وخبراته في إطار جلسات تمحورت حول «الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني» والاستراتيجيات الفعالة لمواجهة هجمات البرامج الإلكترونية الخبيثة.

وقد أتيحت للحاضرين فرصة تبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات وإقامة علاقات قيمة ضمن مجتمع الأمن السيبراني.

ومن جهته، قال أليكس جيانغ، رئيس مجلس إدارة «أنكسينسيك»: «لقد كان من دواعي سروري التعاون مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة ومدرسة 42 أبوظبي. يتخطى التزام Anxinsec مجرد توفير المنتجات والخدمات الدفاعية المتطورة؛ إذ نتعهد أيضاً بترسيخ ثقافة الوعي الأمني. ولا يقتصر هذا المسعى على استخدام التكنولوجيا فحسب، بل يرتبط أيضاً بحماية أسلوب حياتنا في العصر الرقمي».

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