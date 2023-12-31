جمارك دبي و«بيئة أبوظبي» تستعرضان ممارسات التميز المؤسسي

المصدر: دبي – البيان

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استقبلت جمارك دبي، ممثلة في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفداً من هيئة البيئة بأبوظبي، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الجودة والتميّز المؤسسي، وذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الحكومية.

واطلع الوفد على مبادرات جمارك دبي، والفعاليات الخاصة بضمان الجودة والتميز المؤسسي، ومدى توافقها مع خطة الدائرة الاستراتيجية 2021 _2026، ورسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بالالتزام والتسهيل والابتكار. كما تعرف الوفد إلى كيفية إدارة عملية التقييم في دائرة جمارك دبي، سواء لجائزة برنامج دبي للتميز الحكومي، أو الجوائز الداخلية، من خلال التعريف بجوائز وفئات ومعايير وآليات وتعليمات المشاركة في الجوائز.

وجرى استعراض أحدث التوجهات العالمية والمستقبلية في مجال التميّز التي تسلكها جمارك دبي، الأمر الذي جعلها تتبوأ مستوى النخبة بجدارة، من خلال تعزيز جاهزيتها المستقبلية.

ومن منطلق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المرأة، التي تعد شريكة وعضيدة في مسيرة التنمية، تم التطرق إلى جائزة المرأة الجمركية الرائدة – الثريا لتكريم المرأة الجمركية، وذلك تثميناً لدور المرأة العاملة والأم في الدائرة، وتقديراً لعطائها اللامحدود، ومكانتها العظيمة في المجتمع.

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