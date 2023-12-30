شرطة أبوظبي تدعو السائقين الى الإلتزام بالقيادة الآمنة " أثناء الضباب"

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين الى الالتزام بالقيادة الآمنة وبالسرعات المحددة 80كم / ساعة أثناء تشكل الضباب وترك مسافة أمان كافية .

وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب هو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلو متر في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

وأكدت انها تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب، عبر 7 وسائل مبتكرة تحذيرية هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي و رسائل الإنذار المبكر "الرسائل التحذيرية" في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الارشادية الإلكترونية على يسار الطريق ( الشواخص) وأنظمة الضبط الآلي "تخفيض السرعات" ومنظومة النقل العام " منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب" و "الإضاءات الملونة" تتمثل في "الأحمر والأزرق" واللون" الأصفر" .

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع .

وذكرت ان مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية" 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 .

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