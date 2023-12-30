الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً.

الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 05:48 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 00:58 الجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:14.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 40

دبي 28 21 85 35

الشارقة 29 16 80 30

عجمان 27 20 85 45

أم القيوين 29 17 85 45

رأس الخيمة 26 16 80 45

الفجيرة 26 21 80 40

العـين 29 17 85 30

ليوا 28 16 90 30

الرويس 26 20 85 55

السلع 27 20 85 55

دلـمـا 25 22 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 40

أبو موسى 27 22 85 40

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