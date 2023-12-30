قرقاش: فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته بعد عامين من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن

المصدر: البيان

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عبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بأداء الفريق الإماراتي في مجلس الأمن وكفاءته بعد عامين من العمل البناء والمثمر.

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم .. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي".

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