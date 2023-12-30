شرطة دبي تختتم حملة الرسائل المجهولة 2023 بمردف ستي سنتر

المصدر: البيان

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شهد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ختام حملة الرسائل المجهولة 2023، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمردف سيتي سنتر، بحضور العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة، وعدد من الضباط والأفراد.

واستقطبت الفعاليات المصاحبة للحملة، عدداً كبيرا من الجماهير الذين حرصوا على الحضور والمشاركة والاستفادة من المعلومات التوعوية، والاستشارات المجانية، والاستماع إلى الجلسات الحوارية التخصصية.

وقال اللواء عيد محمد ثاني حارب عقب تكريمه للشركاء الذين ساهموا في إنجاح الفعالية، أن حملات الرسائل المجهولة منذ إطلاقها أتت بنتائج قيمة وحققت أهدافها المرجوة، وتجلى ذلك في تجاوب أفراد المجتمع معها والتفاعل بالإبلاغ عبر الخدمات الرسمية في تطبيق شرطة دبي.

وأكد أن هذه الحملة استهدفت التحذير من مخاطر تلك الرسائل من جانب، وتقديم استشارات ورسائل إيجابية وتوعوية لأفراد المجتمع من جانب آخر، وحث أفراد المجتمع على تعزيز التكاتف المجتمعي وعدم التعامل والتجاوب مع الرسائل والمحادثات الواردة، وزيادة الرقابة الأسرية على الأبناء لتوعيتهم وتحذيرهم من الرسائل المجهولة.

من جانبه، ذكر العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، بأن أهداف حملة الرسائل المجهولة تتضمن، زيادة الوعي بطبيعة التهديدات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والرسائل المجهولة، وتعزيز السلوك الآمن بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى ترسيخ الوعي وتوسيع نطاق المعرفة بين المواطنين والمقيمين كافة بمخاطر الرسائل المجهولة وما قد يترتب من نتائج التجاوب معها، وأهمية الإبلاغ عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

بدوره، أشاد الملازم أول أحمد سالم الكعبي رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي، بدعم الشركاء الذين شاركوا بحملة الرسائل المجهولة، وهم مردف سيتي سنتر، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وفرجان دبي، وإدارة الشرطة السياحية، وأكاديمية شرطة دبي، ومبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي لدورها في تعزيز الهوية الوطنية عبر المرسم الحر، ومجلس الجامعات والكليات بشرطة دبي، والذي كان لهم الدور المؤثر في إنجاح الحملة. موضحا بأن الرسالة الأهم التي تسعى شرطة دبي لإيصالها لأفراد المجتمع هي آلية التواصل معها عبر الإبلاغ إما عن طريق مركز الاتصال المجاني 901 أو عبر منصة الجرائم الإلكترونية E crime"" التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، أو موقعها الإلكتروني، حيث يعكس التواصل والإبلاغ عن وعي الجمهور وحرصه على تعزيز الأمن المجتمعي.

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