«قمة المليار متابع» تعلن عن شراكات استراتيجية مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وبلدية دبي

المصدر: البيان

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كشفت قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد يومي 10 و11 يناير المقبل، عن قائمة شركائها الاستراتيجيين في نسختها الثانية، والتي تضم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وبلدية دبي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي للقمة.

وتجسد هذه الشراكات مستوى التوافق بين كافة الجهات والمؤسسات على دعم مسيرة الإبداع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات حاضنة عالمية للموهوبين، وللقطاعات الاقتصادية القائمة على الإبداع والابتكار.

وتعد قمة المليار متابع المنصة الأكبر عالمياً التي تجمع صناع المحتوى والخبراء وأصحاب التجارب من مختلف المجالات في مكان واحد، لبحث ومناقشة تحديات الصناعة واستكشاف توجهاتها ورصد مساهمتها في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي، وتقام النسخة الثانية في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل في دبي بحضور 7000 مشارك، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، وما يزيد على 190 متحدثاً.

شراكات داعمة لصناعة المحتوى

وبهذه المناسبة، أكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، حرص قمة المليار متابع على توسيع دائرة الشركاء والعلاقات من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم قطاع صناعة المحتوى وتقديم المعرفة والخبرات اللازمة للمهتمين والعاملين في القطاع، وتوفير عوامل نمو اقتصاد الصناعات الإبداعية الذي بات أحد أهم ملامح اقتصاد المستقبل.

بنية رقمية متطورة

من جهته، أوضح سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن شراكة الغرفة في دعم "قمة المليار متابع" تجسد جهودنا المستمرة لتهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، مؤكداً أن تنافسية دبي الرقمية تجعلها الوجهة البارزة عالمياً لاستقطاب أصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين في مجال صناعة المحتوى.

وأضاف القرقاوي قائلاً: "الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل، ونعمل جاهدين لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ونعتبر "قمة المليار متابع" جزءاً من هذه الجهود التي تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للصناعات الإبداعية".

الإمارات وطن المواهب

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "نحرص في إمارة دبي أسوةً بباقي إمارات الدولة، على توفير الفضاءات التي تحتضن الفعاليات بمختلف أنواعها وبشكل خاص الفعاليات ذات البعد الإبداعي لأنها تعكس جمالية وثقافة مرافق دبي ومعالمها المميزة".

وأضاف الزرعوني: "إن تنظيم جزء من فعاليات "قمة المليار متابع" في "برواز دبي" يحمل الكثير من الدلالات ويؤكد الرمزية الطموحة لهذا الصرح بوابةً للموهوبين نحو المستقبل، لهذا نسعد دوماً بالشراكة مع مختلف الجهات بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات في أن تكون الوجهة الأولى عالمياً للموهوبين والمبدعين من مختلف دول العالم".

يشار إلى أن النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" تأتي بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاً و6500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومن المتوقع أن تشهد القمة تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة أكثر من 190 متحدثاً في جلسات وورش عمل وخطابات ملهمة ومناظرات وجلسات جانبية.

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