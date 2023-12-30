الإمارات تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني

المصدر: البيان

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الايواء.

كما تعمل الدولة مع الشركاء الدوليين على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، إلى جانب اتصالاتها الحثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.

عملية الفارس الشهم 3 والتي تضمنت:

141 طائرة إغاثية عبر الجسر الإماراتي الجوي لنقل المستلزمات الإنسانية.

121 شاحنة لنقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

سفينة مساعدات إماراتية تحمل 4016 طناً من الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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