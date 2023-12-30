مذكرة تفاهم لدعم جهود توظيف المواطنين في دبي بالقطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

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وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومجموعة عيسى صالح القرق مذكرة تفاهم لدعم جهود التوطين في إمارة دبي، وتهدف الاتفاقية للمساهمة في تحقيق مستهدفات دمج وإشراك المواطنين في القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية مع دعم جهود تطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص.

ووقّع الاتفاقية في مقر المجلس عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وعن مجموعة عيسى صالح القرق، عيسى فريد القرق الرئيس التنفيذي للمجموعة.

اتفاقية

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى استثمار التنوّع الثري في الخبرات والمجالات لمجموعة عيسى صالح القرق كواحدة من أبرز الشركات العائلية في دبي والإمارات العربية المتحدة، حيث تتكون من تكتل متنوع يضم شركات في قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتشييد والصناعة والعقارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتعاون في توظيف المواطنين بما يتوافق مع أهداف التوطين في الدولة، وتقديم برامج تدريبية للمواطنين الإماراتيين في المجالات المتاحة والمطلوبة في مجموعة عيسى صالح القرق وتنسجم مع استراتيجية التوطين في الدولة ودبي، ودعم جهود مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بالكوادر والخبرات المؤهلة لنقل المعرفة والخبرة في مجالات عمل المجموعة المتنوعة وتدريب المواطنين عليها.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «إن الشركات العائلية الإماراتية كانت وما زالت واحدة من الدعائم الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وفي مجال التوطين تعتبر هذه الشركات شهادة حية على قصص نجاح المواطنين في القطاع الخاص، ولذلك حرصنا في المجلس على هذه الشراكة مع مجموعة عيسى صالح القرق ليساهموا عبر خبراتهم المتنوعة والثرية في مختلف مجالات عملهم في منح المواطنين فرصاً مهنية نوعية تُسهم في مستقبل القطاع الخاص وتوطينه في الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة للتوطين».

وأضاف: «نشكر مجموعة عيسى صالح القرق على هذه الشراكة التي ستسهم في بناء مستقبل مهني للمواطنين في قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتشييد والصناعة والعقارات والمساهمة في بناء مستقبل الإمارات بما ينسجم والخطط الاستراتيجية لدولتنا».

دعم

من جانبه، قال عيسى فريد القرق: «إن الدعم الذي يقدمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في ملف التوطين قد فاق التوقعات وأثر بشكل مباشر على أعداد المواهب الإماراتية التي تلتحق بالقطاع الخاص، فلطالما كانت مجموعة عيسى صالح القرق بيئة جاذبة لهم، ولكن من خلال الشراكة مع المجلس والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال سنتمكن من تحقيق مستهدفات التوطين للمجموعة بطريقة سلسة وفعالة، ونتطلع للعمل معاً على إيجاد سبل وأفكار جديدة لتطوير ملف التوطين في القطاع الخاص».

توطين

وأضاف: «إن برنامج التوطين الذي تعتمده المجموعة يستند على هويتنا الإماراتية ومبادئنا الراسخة كشركة وطنية، فهو لا يعتمد فقط على توظيف المواهب الإماراتية، ولكن أيضاً يسعى لتوفير مسارات وظيفية احترافية تؤهلهم لمناصب أكبر وتطلق إمكاناتهم ليقودوا عجلة التطور الاقتصادي».

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