وفد «الهلال» يوزع هدايا على مرضى مستشفى الناس بمصر

المصدر: القاهرة - وام

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اطلع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المشارك في ماراثون زايد الخيري المنعقد في جمهورية مصر العربية، على الخدمات والرعاية الطبية التي يقدمها مستشفى الناس أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشملت الزيارة أقسام الطوارئ، وغرف عمليات المستشفى، حيث تابع الوفد سير العمليات العلاجية، وبحث احتياجات المستشفى الخاصة من الأدوية والأجهزة.

وقدم الوفد هدايا وأجهزة «آيباد» على المرضى الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً.

تنظيم

وعلى هامش الزيارة عقدت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري مؤتمراً صحفياً داخل مستشفى الناس أعلن خلاله عن تنظيم ماراثون زايد الخيري في مصر اليوم بمشاركة شرائح المجتمع.

وخلال المؤتمر الصحفي حمل حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول زي رياضي شارك به في نسخة ماراثون زايد الخيري، والتي أقيمت في نيويورك عام 2005، معبراً عن فخره بالمشاركة في الحدث الإنساني، والذي يعزز إرث زايد في البذل والعطاء من أجل الإنسانية.

وأعرب الجنيبي عن سعادته، بالمشاركة في ماراثون زايد الخيري، وإسهاماته لصالح المرضى والتخفيف عنهم بعد الإعلان عن تخصيص العائد منه إلى مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى.

وأكد أن هذه الفعالية تعزز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني، من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات الضعيفة.

وذكر عبيد البلوشي رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر أن ماراثون زايد الخيري يجسد رسالة الإمارات الإنسانية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعلن عن تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 100 رحلة للعمرة وتوزيع هدايا على المشاركين والمهتمين بثقافة الرياضة الخيرية.

وأشار البلوشي إلى إطلاق الهيئة عدة مبادرات إنسانية على هامش فعاليات الماراثون منها توزيع 3 آلاف طرد مواد غذائية يستفيد منها 15 ألفاً من الجيزة وحلوان والفيوم.

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