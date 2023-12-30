محمد بن زايد: خلفان الرميثي خدم الإمارات بإخلاص على مدى عقود

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الفريق متقاعد خلفان مطر الرميثي، الذي وافته المنية أول من أمس. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «رحم الله خلفان مطر الرميثي وأسكنه فسيح جناته.. رافق الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وخدم الإمارات بإخلاص وتفان على مدى عقود، وكانت حياته زاخرة بالعطاء والوفاء للوطن. خالص التعازي لعائلته الكريمة».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة برحيل الفريق خلفان مطر الرميثي، أحد رجال الدولة الأوفياء ممن خدموا الوطن بإخلاص وعطاء وساهموا في مسيرته ونهضته، سائلين المولى الرحمة والغفران للفقيد، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

سيرة

ويعد فقيد الوطن الفريق متقاعد خلفان مطر الرميثي، رحمه الله، صاحب مسيرة استثنائية، تزخر بروح العطاء الذي استمر عقوداً من الزمن في خدمة وطنه ومجتمعه بإخلاص وأمانة ومسؤولية وولاء في مختلف المواقع والمهام والمناصب التي تولاها. وهو أيضاً أحد رجال الوطن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ودامت خدمة خلفان مطر الرميثي، رحمه الله، لمدة استمرت أكثر من نصف قرن، وأهلته خدمته الطويلة للحصول على ميدالية الإمارات من الدرجة الأولى عام 2017. كما حصل خلفان الرميثي عام 2005 على جائزة أبوظبي، وذلك تقديراً من القيادة الرشيدة لإنجازاته الكبيرة في خدمة وطنه.

وأقيمت صلاة الجنازة على فقيد الوطن أمس، وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة في مسجد سلطان بن راشد، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة القطارة في مدينة العين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز