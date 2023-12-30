«مجمع اللغة العربية» في الشارقة يحتفي بـ«المعجم التاريخي»

المصدر: القاهرة - البيان

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شارك «مجمع اللغة العربية» بالشارقة، في الحفل الذي نظمه اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، في مقره بمدينة 6 أكتوبر في مدينة القاهرة، احتفاءً بالمنجزات التي تحققت في مسيرة «المعجم التاريخي للغة العربية»، المشروع الحضاري النهضوي الكبير الذي أطلقه ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وجاء الاحتفال، الذي انطلق تحت عنوان «عصر ازدهار المعجمية العربية»، في سياق الفعاليات التي نظمتها المجامع اللغوية في كل الأقطار العربية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، الذي صادف 18 ديسمبر الجاري، حيث يعد «مشروع المعجم التاريخي للغة العربية» أحد أبرز وأهم المشاريع العلمية اللغوية العربية في العصر الحديث، وداعماً رئيسياً للثقافة العربية، والأكاديميين والدارسين والمثقفين العرب على حد سواء.

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